Rekordowy wzrost zakażeń. Wiceminister edukacji wyjaśnia, czy wróci nauka zdalna

Ostatniej dobry badania wykazały rekordowy przyrost zakażeń koronawirusem. To 36 665 nowych przypadków. Na COVID-19 zmarło 67 osób, a z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami – 181 chorych.

Dariusz Piontkowski, wiceminister edukacji i nauki pytany przez polskatimes.pl o to, czy resort rozważa wprowadzenie nauki zdalnej odpowiedział, że „chcemy utrzymać naukę stacjonarną, dopóki jest to możliwe”. – Dyrektorzy szkół mają narzędzia do tego, aby reagować na pojawiające się zagrożenie, bądź przypadki chorób w danej placówce oświatowej. Wówczas – w porozumieniu z sanepidem i organem prowadzącym – mogą przejść na naukę zdalną w tych klasach, w których pojawiła się osoba chora lub podejrzenie zachorowania – wyjaśnił.

Pytany, czy w związku z rosnącą piątą falą pandemii, resort edukacji i nauki rozważa rekomendację obowiązku szczepień dla nauczycieli, wiceminister Dariusz Piontkowski odpowiedział, że „nie ma takiego tematu”.