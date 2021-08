Rekordowy poziom średniej kwoty wnioskowanego kredytu hipotecznego przez Polaków. Co z cenami mieszkań?

W lipcu 2021 r. o kredyt mieszkaniowy wnioskowało łącznie 43,08 tys. potencjalnych kredytobiorców, w porównaniu do 38,75 tys. rok wcześniej – jest to wzrost o 11,2 proc. W porównaniu do czerwca br. było ich mniej o 9,7 proc.- podaje BIK. Jednocześnie poinformowano, że średnia wartość wnioskowanego kredytu w lipcu br. wyniosła 328,0 tys. zł i jest wyższa o 14,6 proc. od wartości z lipca 2020 r.

- W stosunku do stycznia br., średnia kwota wnioskowanego kredytu wzrosła o 21,5 tys. zł (7 proc.). Wzrost średniej kwoty wnioskowanego kredytu do rekordowej kwoty 328,0 tys. zł, odzwierciedla obecną sytuację na rynku mieszkaniowym, czyli wzrostu średniej ceny PUM-u. W tym przypadku ważne jest jednak, jaka jest relacja pomiędzy przeciętnym wynagrodzeniem a ceną metra kwadratowego nowej powierzchni mieszkaniowej. Np. w Warszawie szacuje się, że wynosi ona obecnie około 0,49, co oznacza, że za przeciętne wynagrodzenie netto w sektorze przedsiębiorstw można zakupić niecałe pół metra kwadratowego nowego mieszkania. W porównaniu do 2018 r. relacja ta nieznacznie spadła z 0,53 na 0,49. Niemniej trzeba na bieżąco monitorować sytuację, bowiem w mojej opinii może być to jeden z czynników ograniczających popyt na kredyt hipoteczny- wylicza prof. Rogowski.