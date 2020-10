Rekordowy bilans. 5 300 nowych przypadków koronawirusa. Tak źle jeszcze nie było. "To początek klęski żywiołowej"

- Biorąc pod uwagę wszystkie wcześniejsze doświadczenia z tym wirusem, uważam że obecna sytuacja w Polsce to początek klęski żywiołowej. Przy tym tempie wzrostu liczby zakażeń szpitale nie mają szans na udzielenie pomocy wszystkim chorym. Konieczne są PILNE działania ratunkowe- napisał na Twitterze dr Paweł Grzesiowski, pediatra, ekspert w dziedzinie immunologii i terapii zakażeń.

Z powodu COVID-19 zmarły 4 osoby, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 49 osób. Natomiast łącznie, Do tej pory zmarło 2 972 osób. Z kolei121 638 osób jest zakażonych.

Ekspert wymienia tutaj po pierwsze organizowanie szpitali "polowych" w najbardziej zagrożonych regionach. Po drugie tworzenie izolatoriów a także zapewnienie opieki na podstawowym poziomie innym chorym (bez COVID). Do tego wskazuje na "zawieszenie wszelkich sporów politycznych i skierowanie wszystkich sił i środków do walki z epidemią".

Od dzisiaj w całym kraju obowiązuje zakrywanie ust i nosa w przestrzeni publicznej. Za nieprzestrzeganie tego obowiązku może grozić mandat do 500 zł. Z jakimi zmianami trzeba się jeszcze liczyć? - Od 10 października wprowadzamy zasady obowiązujące w strefach żółtych na terenie całego kraju. Strefa żółta rozciągnięta jest na cały kraj - poinformował w czwartek premier Mateusz Morawiecki.

Co z 1 listopada? Cmentarze będą zamknięte?

Rząd pracuje nad zasadami odwiedzania cmentarzy w dniu Wszystkich Świętych - poinformował w czwartek minister zdrowia Adam Niedzielski. Tymczasem odwiedzania cmentarzy w tym dniu stanowczo odradza profesor Krzysztof Simon, ordynator oddziału zakaźnego szpitala przy ul. Koszarowej we Wrocławiu. - Mówię to, żebyśmy na cmentarz nie trafili sami. I to znacznie wcześniej, niż na Wszystkich Świętych za rok. Całość przeczytasz TUTAJ.