Rekordowo zimny grudzień w Szwecji. Siarczysty mróz dotrze do Polski?

– Tam po prostu oddziałuje powietrze, które dopływa z północy naszego globu. Jest to bardzo chłodne powietrze. Jest to rzadka sytuacja, wręcz w Szwecji pierwszy raz się spotykamy z tym, że są aż tak niskie wartości w grudniu – podkreślił.

Zdaniem Walijewskiego, choć „Polska dostaje rykoszetem”, w naszym kraju nie spodziewamy się podobnych mrozów.

– My dostajemy lekko tym powietrzem, bo to co dziś w nocy było notowane na naszym tzw. biegunie zimna – czyli Suwałki – te -13 (…), to efekt napływu tego chłodniejszego powietrza. Ale od zachodu napływa do nas już zdecydowanie cieplejsze powietrze, nie będzie już tak chłodno. No, ale jest to bardzo duży problem dla kierowców, bo lekko na plusie, lekko na minusie – to są oblodzenia, to jest tzw. czarny lód. (…) Bądźmy czujni – ostrzegł Walijewski.

Skandynawia.info.pl, twojapogoda.pl, wp.pl