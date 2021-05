Rekordowo niskie poparcie dla KO. Budka: Sondaże to element politycznej gry

Prof. Bugaj: To nie Kaczyński ograł opozycję, opozycja sama się ograła

To nie geniusz Kaczyńskiego, tylko głupota opozycji doprowadziła do takiej, a nie innej sytuacji. Pan Radosław Sikorski porównał porozumienie, które zawarł Czarzasty z przedstawicielami PiS-u, do paktu Ribbentrop - Mołotow, no na litość boską! Opanujmy się! Ludzie to widzą, opozycja zyskuje wtedy wymiar takiej zawziętej, nierozgarniętej grupy. Ja, generalnie rzecz biorąc, chciałbym sympatyzować z opozycją, ale niech mi dadzą szansę. Nie dają mi dobrej szansy - mówi prof. Ryszard Bugaj, ekonomista, były polityk Unii Pracy