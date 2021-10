Rekordowe podwyżki dla emerytów w 2022 roku. Trzynastka, waloryzacja i brak podatku dadzą seniorom dodatkowo nawet 5 tys. zł

Pierwsza podwyżka: Rośnie kwota wolna

W ramach Nowego Ładu, czyli rządowej reformy podatków, kwota wolna wzrasta od przyszłego roku do poziomu 30 tys. zł. Dla większości emerytów, którzy pobierają relatywnie niskie świadczenia, oznacza to zerowe lub znacząco mniejsze opodatkowanie. Według szacunków dziennika przeciętny emeryt zyska na tym nawet 190 zł miesięcznie. O taką kwotę wzrośnie świadczenie wypłacane co miesiąc przez ZUS i to już od stycznia 2022 roku.