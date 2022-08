Rekordowa wartość akcji CD Projekt. A zapowiedź nowej gry oglądało 10 mln ludzi na całym świecie

CD Projekt z dumą przedstawiło informacje finansowe za drugi kwartał 2018 roku. I trzeba przyznać, że jest czym się chwalić, bo firma osiągnęła sprzedaż na poziomie 93 mln złotych (w poprzednim roku w analogicznym okresie wartość ta wynosiła 155 mln zł). To jednak nie koniec dobrych wieści, bo we wtorek 28 sierpnia rano cena za jedną akcję CD Projekt osiągnęła wartość 222 zł i 40 gr, co jest absolutnym rekordem. Firma na czysto zanotowała zysk w wysokości 29,5 mln zł. A eksperci zaznaczają, że prawdziwe "kokosy" CD Projekt dopiero zbije.

Wszystko przez jedną z najbardziej oczekiwanych przez graczy gier, czyli "Cyberpunk 2077". W 2017 roku CD Projekt wydało na produkcję i promocję nowych tytułów aż 51 mln złotych, a lwią część tej kwoty pochłonęła właśnie ta gra. Jak bardzo świat zwariuje na jej punkcie w momencie premiery mogliśmy przekonać się w poniedziałek, kiedy to na kanale Twitch pojawił się prawie godzinny fragment rozgrywki Cyberpunk 2077. Wideo obejrzało w sumie prawie 10 milionów ludzi na całym świecie, a trzeba zaznaczyć, że przedstawiało ono jeszcze nie dopracowaną grę, będącą w fazie produkcji.