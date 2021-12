Rekordowa liczba zakażeń koronawirusem we Włoszech. Wraca obowiązek noszenia maseczek na zewnątrz Lidia Lemaniak

We Włoszech wprowadzono obowiązek noszenia maseczek na zewnątrz. To jeden z zapisów wydanego przez rząd przedświątecznego dekretu zaostrzającego walkę z pandemią Covid-19 w związku z błyskawicznym szerzeniem się wariantu Omikron koronawirusa. W czwartek we Włoszech odnotowano rekordową liczbę dobowych zakażeń od początku pandemii. Wykryto ponad 44,5 tys. nowych przypadków koronawirusa. Poprzedni rekord zanotowano 13 listopada 2020 roku, gdy zakażeń był około 40 tysięcy.