Rekordowa liczba ubezpieczonych cudzoziemców. ZUS podał najnowsze dane

Zakład Ubezpieczeń Społecznych regularnie podaje informację dotyczącą liczby osób opłacających składki na ubezpieczenie społeczne. Według najnowszego komunikatu zamieszczonego w czwartek na stronie zus.pl obecnie liczba osób opłacających takie składki wynosi niemal 15,7 mln (dane na koniec września 2021). W porównaniu z lutym 2020 roku, czyli ostatnim miesiącem przed wybuchem epidemii koronawirusa, liczba ta wzrosła o ponad 212 tys. osób.

Ożywienie polskiej gospodarki po okresie licznych i daleko idących obostrzeń epidemicznych widać także w danych o liczbie płatników składek na ubezpieczenie emerytalne (jest ich teraz 2,6 mln) oraz płatników składek na ubezpieczenie zdrowotne (2,9 mln).

ZUS zwraca uwagę na dwa trendy, które można wyczytać z danych o ubezpieczonych. Pierwszy z nich to rekordowa liczba ubezpieczonych cudzoziemców. Na koniec września było ich aż 864,6 tys. To wzrost o 20 proc. w porównaniu z okresem przed pandemią (luty 2020). Największy wzrost liczby ubezpieczonych dotyczy osób z Ukrainy, a także z Białorusi oraz Gruzji. Drugi trend widoczny w rejestrach Zakładu to wzrastająca liczba osób, które prowadzą własną działalność gospodarczą, pracują na umowę zlecenie oraz wykonują pracę agencyjną.

Zakład zaznacza także, że stopa bezrobocia nadal spada i wynosiła we wrześniu 5,6 proc. "Na końcu września w urzędach pracy zarejestrowanych było 936 tys. osób bezrobotnych. To niemal 88 tys. mniej niż przed rokiem – spadek o 8,6 proc." - czytamy w komunikacie.