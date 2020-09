Rekordowa liczba łóżek zajętych przez chorych na koronawirusa. Starczy miejsc w szpitalach?

W kolejnych województwach pojawiają się przypadki pacjentów, którzy z powodu brak miejsc nie zostali przyjęci do najbliższej placówki opiekującej się chorymi na koronawirusa. Tak było m.in. z mężczyzną z Włocławka, którego przypadek opisały Fakty TVN. 77-latek miał zostać przewieziony z rodzinnego miasta do Lipna, następnie do Rypina, by w czasie przejazdu karetką do Grudziądza zostać ostatecznie skierowanym do Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy.

Czy w Polsce może zabraknąć miejsc dla chorych na koronawirusa? Jak uspokajają urzędy wojewódzkie, takie sytuacje mogą mieć miejsce, ale tylko w niektórych regionach Polski. W całym kraju zabezpieczono ponad 6 tysięcy miejsc w szpitalach wielospecjalistycznych oraz na oddziałach zakaźnych i obserwacyjno-zakaźnych.