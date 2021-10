Rekordowa inflacja w Polsce. Prezes GPW wyjaśnia, co ma na nią wpływ

Ekonomiści uważają, że inflację powyżej 6 proc. możemy zobaczyć jeszcze w tym roku.

Marek Dietl, prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, doradca społeczny prezydenta Andrzeja Dudy pytany przez polskatimes.pl o to, dlaczego inflacja w Polsce jest tak wysoka i z czego ona wynika wyjaśnił, że „inflacja jest – jakkolwiek to paradoksalnie zabrzmi – umiarkowanie korzystna dla giełdy, bo klienci szukają innych form inwestowania kapitału, niż np. lokaty bankowe, żeby się zabezpieczyć przed inflacją”.

– Natomiast inflacja niekontrolowana nie jest z kolei dobra dla wzrostu gospodarczego, czyli nie jest też korzystna dla przedsiębiorstw notowanych na giełdzie – powiedział.

Prezes GWP wyjaśnił, że „inflacja w Polsce ma szereg czynników, które są zewnętrzne”.

– Świat w ogóle mierzy się z podwyższoną inflacją, co jest związane z tym, że ratując się przed pandemią koronawirusa – mówiąc bardzo kolokwialnie – „wydrukowali” mnóstwo pieniędzy. Również gwałtowne ożywienie spowodowało, że wzrosły koszty surowców przez co przedsiębiorcy zaczęli podnosić ceny. Widzimy, że inflacja producencka dochodzi do 9 proc., a przedsiębiorcy w Polsce, ale też na całym świecie, próbują „odkuć się” za miesiące osłabionej koniunktury. Kolejnym elementem są po prostu zaburzenia w światowej gospodarce – wyjaśnił.