Rekord zgonów czwartej fali. Wiceminister zdrowia podał najnowsze dane o koronawirusie

Liczba zgonów czwartej fali pandemii

- Dzisiejsze wyniki pokazują, że mamy 15 571 nowych przypadków zakażenia koronawirusem w Polsce. To spadek o 13 proc. w stosunku do poprzedniego tygodnia. Widzimy ciągle tendencję spadkową, jeśli chodzi o liczbę zakażeń - powiedział w Polsat News wiceminister Kraska.

- Wydaje się, że jesteśmy niestety na szczycie, jeśli chodzi o liczbę osób, które przegrały walkę z COVID-19. Dzisiaj to 794 osoby - przekazał. - 600 osób z tej grupy, to osoby niezaszczepione. Pozostała część osób to osoby powyżej 65 roku życia, obciążone ciężkimi chorobami - zaznaczył Kraska.

Wczoraj resort zdrowia informował o 9843 nowych przypadkach zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i 549 zgonach.