Rekord zakażeń w tym roku. Ponad 21 tysięcy nowych przypadków koronawirusa

WAŻNA ZMIANA PRAWA. Likwidacja OFE. Kiedy pieniądze z OFE trafią na prywatne konta emerytalne [11.03.2021]

Nie w czerwcu 2020 r., ale ostatecznie rok później - 1 czerwca 2021 rozpocznie się proces likwidacji Otwartych Funduszy Emerytalnych (OFE) i przekazanie zgromadzonych w nich pieniędzy bądź na prywatne Indywidualne Konta Emerytalne lub do ZUS. Czas na decyzję - 2 sierpnia 2021 r. Kto nie złoży wniosku o przekazanie pieniędzy na jego konto emerytalne w ZUS, ten po pobraniu opłaty przekształceniowej dostanie je na swoje IKE. Tak zdecydował we wtorek 2 marca 2021 r. rząd, kierując nowy projekt ustawy do Sejmu.