Rekord we Francji. W ciągu doby wykryto niemal pół miliona zakażeń koronawirusem OPRAC.: Hubert Rabiega

Zdjęcie ilustracyjne. Fot. Malgorzata Genca / Polska Press

Jak podała we wtorek francuska Agencja Zdrowia Publicznego (SPF) w ciągu ostatniej doby nad Sekwaną wykryto 464 769 nowych zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2. To najwyższa jak dotąd liczba dziennych zakażeń we Francji od początku trwania pandemii.