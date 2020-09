Rekonstrukcja rządu. W poniedziałek ciąg dalszy rozmów przy Nowogrodzkiej

Rekonstrukcja rządu: Część ministerstw do likwidacji. Gowin znowu w rządzie?

- Musimy umówić się na konkretny plan rządzenia, jakie ustawy, jakie reformy będziemy forsować w pierwszym rzędzie, szczególnie jesienią tego roku, i na nowy układ funkcjonowania rządu, który proponuje pan premier i prezes Jarosław Kaczyński - tłumaczył w TOK FM europoseł PiS i członek Porozumienia Adam Bielan.

Gowin może wrócić do rządu

Jednym z wątków jest powrót do rządu Jarosława Gowina. - W tej chwili (Gowin - red.) koncentruje się na negocjacjach programowych (...) abyśmy się nawzajem nie zaskakiwali, jak miało to miejsce w poprzedniej kadencji - przyznała w Polsat News wicepremier Jadwiga Emilewicz, nie odpowiadając wprost, czy Gowin planuje wrócić do rządu.