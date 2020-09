Rekonstrukcja rządu: Rozmowy koalicyjne trwają za długo - mówi Marcin Ociepa, wiceprezes partii Porozumienie a w rządzie wiceszef MON

Wiceszef MON Marcin Ociepa mówił w Sednie Sprawy Radia Plus o rekonstrukcji rządu. Wyraził pewnego rodzaju zniecierpliwienie przedłużającymi się rozmowami o zmianach w rządzie.

- Jutro (w czwartek) mamy spotkanie w formacie liderów partii, ze strony Porozumienia będę jeszcze ja, a ze strony Solidarnej Polski Patryk Jaki. To będzie trzecie spotkanie, ale już na poziomie, który obejmuje wszystkie te obszary: program, strukturę rządu i personalia - mówił Marcin Ociepa.

Poseł Porozumienia wyraził zaniepokojenie wolnym tempem negocjacji pomiędzy koalicjantami. - Porozumienie jest gotowe zamykać obszary negocjacyjne. Rozmowy o rekonstrukcji rządu trwają zbyt długo. Rekonstrukcję się robi, a nie się o niej mówi. Jesteśmy gotowi konstruktywnie przejść do jej realizacji.

Wiceminister obrony narodowej wspomniał o powrocie do rządy Jarosława Gowina, szefa jego ugrupowania. Jak powiedział, decyzja sensu scricto o powrocie prezesa jeszcze nie zapadła ale on nie widzi przeszkód, by Gowin wrócił do rządu Mateusza Morawieckiego. - Nie było mowy jeszcze o personaliach, choć trochę mówiliśmy o profilach ministrów dla poszczególnych ministerstw, czy działów administracji rządowej. Natomiast o tym będzie jednak decydować przede wszystkim prezydium Porozumienia. Jeśli Jarosław Gowin się zdecyduje na ten powrót i uzyska akceptację prezydium to ja nie widzę żadnych podstaw do tego, żeby ten powrót negować. Natomiast skoro nie mamy konkluzji co do tego, który resort będzie w gestii, czy które resorty będą w gestii Porozumienia, to trudno przykładać do nich personalia.