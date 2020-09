Rekonstrukcja rządu. Premier Morawiecki przedstawił nowy skład rządu. "Ruszamy w nowym składzie z prezesem Kaczyńskim"

Premier Morawiecki tłumaczył, że jest przekonany, że te zmiany "przyczynią się do tego co zaplanowano w pierwszej kolejności. Szybszego i lepszego poradzenia sobie z kryzysem niż nasi partnerzy z Europy Zachodniej".

- To także budowa państwa dobrobytu - to co obiecaliśmy Polakom. To sedno naszego programu, który jednocześnie opiera się o wartości polskie i europejskie. Mając to na uwadze chcę zaprezentować kilku nowych ministrów,którzy obejmą powiększone jednostki- mówił.

Przemysław Czarnek pokieruje ministerstwem edukacji i nauki.