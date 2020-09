Rekonstrukcja rządu. Andrzej Adamczyk i Jadwiga Emilewicz poza Radą Ministrów?

Co w związku z tym z obecnym szefem resortu infrastruktury. - Od kilku tygodni trwa dyskusja, debata wewnątrz koalicji, wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości, w kierownictwie PiS na temat rekonstrukcji rządu. Domena rekonstrukcji rządu to domena kierownictwa partii, kierownictwa koalicji. W tym czasie ministerstwa normalnie pracują. W tym czasie pracuje normalnie ministerstwo infrastruktury, w tym czasie wykonuję nałożone na mnie obowiązki – odpowiedział minister, zapytany o swoją polityczną przyszłość.

Według informacji portalu, firmy z branży transportowej i budowa dróg oraz kolei miałaby się znaleźć w jednym miejscu, co miałoby pomóc w sprawniejszym zarządzaniu tym strategicznym obszarem.

Jak donosił w ubiegłym tygodniu Onet, jego większa część miałaby trafić pod skrzydła Jacka Sasina w resorcie aktywów państwowych. Bo choć Ministerstwo Aktywów Państwowych ma w swoim portfelu ponad 200 firm, w tym m.in. spółki z grupy PKP i PKS-y, to za budowę dróg, czy inwestycje na torach odpowiada resort Adamczyka.

Choć PiS już dawno zapowiedział zmiany w skałdzie Rady Ministrów, to na razie nie wiadomo, kiedy rozpocznie się rekonstrukcja rządu. Na przeszkodzie stawać mają wzajemne przepychanki w szeregach Zjednoczonej Prawicy.

Adamczyk podkreślił, że będzie pracował „do tego czasu, do kiedy będzie to akceptowane”. - Jeżeli zmieni się koncepcja, jeżeli będą nowe pomysły, nowe realizacje, wówczas przyjmujemy nowe wyzwania i oddajemy się do dyspozycji pana premiera, kierownictwa koalicji, kierownictwa partii – mówił.

Gowin w rządzie. Co dalej z Emilewicz?

Szeregi Rady Ministrów znów ma zasilić lider Porozumienia Jarosław Gowin, który po perturbacjach związanych z przebiegiem i wynikiem wyborów prezydenckich podał się do dymisji.