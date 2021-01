Rekonstrukcja na szczytach władzy. Prezydenckie Biuro Polityki Międzynarodowej przejmie kompetencje MSZ ws. relacji z USA

Szczerski zadba o relacje z USA

Według Onetu, nowa instytucja zmieni w sposób kluczowy rozkład odpowiedzialności z politykę zagraniczną państwa. Od teraz to BPMP, a nie MSZ ma odpowiadać za relacje ze Stanami Zjednoczonymi. A o dobre stosunki nie będzie wcale łatwo. Relacje z administracją Donalda Trumpa były bardzo dobre, jednak po zwycięstwie Joe Bidena w wyborach prezydenckich w USA trzeba będzie je budować od nowa. Nikt nie ma wątpliwości, że o takiej zażyłości, jak z Trumpem, należy zapomnieć.

Szczerski ma być idealną osobą do kreowania relacji z administracją Bidena. Zdaniem cytowanych przez Onet rozmówców z PiS, to właśnie były już szef gabinetu prezydenta posiada najlepsze kontakty w Waszyngtonie z całego obozu rządzącego. Co istotne - Szczerski ma posiadać znajomości również wśród ważnych polityków obozu Demokratów. A poza tym, co również nie jest bez znaczenia, ambicje Szczerskiego od lat pozostawały niezaspokojone.