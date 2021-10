Rekonstrukcja na finiszu. Jarosław Kaczyński odchodzi z rządu, ale powoli

Znacznie więcej emocji budzą przydziały stanowisk dla środowisk politycznych, które wywodząc się z Porozumienia, pozostały w koalicji rządzącej. Jak podkreślił w rozmowie z polskatimes.pl wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel, negocjacje są już na ostatniej prostej, a wszystkie szczegółu zostaną niedługo ogłoszone.

Politycy PiS podkreślają, że w rządzie nie dojdzie do wielkiej rewolucji. Najważniejszym politycznie sygnałem może być zapowiedziane w czasie ostatniego posiedzenia Sejmu odejście z rządu Jarosława Kaczyńskiego. Prezes PiS już w chwili swojego wejścia do rady ministrów podkreślił, że jest to sytuacja tymczasowa. Zdaniem prof. Waldemara Parucha, zwieńczeniem obecności prezesa PiS w rządzie będzie reforma systemu obronnego państwa.

Posłowie PiS zgodnie przyznają, że odejście z rządu wicepremiera ds. bezpieczeństwa jest związane z potrzebą przygotowania partii do kolejnych wyborów. Marek Suski w rozmowie z polskatimes.pl podkreślił, że przez pandemię w partii ciągle nie odbyły się wybory w regionach i trzeba je sprawnie przeprowadzić. Jednocześnie zaznaczył, że prezes PiS nie określił konkretnej daty odejścia, wskazując orientacyjnie na styczeń albo luty. Zdaniem polityków partii rządzącej, jeśli sytuacja będzie tego wymagać, to termin odejścia z rządu może zostać odroczony.