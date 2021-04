Rejestracja na szczepienia przeciw COVID-19. Nowy harmonogram. Dworczyk: Od 9 maja już wszyscy będą mieli wystawione e-skierowania

- 28 kwietnia uruchomimy rejestrację dla osób między 30 a 39 roku zycia, które wcześniej zgłosiły gotowość zaszczepienia się za pośrednictwem formularza. To ponad 400 tys. osób – mówił minister.

- System szczepień cały czas przyspiesza – zapewnił szef KRM, dodając, że przekroczyliśmy 9 mln wykonanych szczepień w Polsce. - Większość dostawców wywiązuje się ze swoich deklaracji i trafia do nas coraz więcej szczepionek. Cały czas nie jest ich wystarczająco, ale na horyzoncie widać moment, gdy będziemy mogli w pełni wykorzystać system - mówił.

- 4 maja rozpoczniemy rejestrację osób między 18 a 29 r.ż. To też osoby, które między styczniem a marcem wypełniły formularz chęci zaszczepienia - przekazał Dworczyk.

Szefa KPRM zapytano także o Dworczyk o możliwość włączenia do Narodowego Programu Szczepień osób od 16. roku życia (według firmy Pfizer mogą one być szczepione tym preparatem). - Na razie Program przewiduje szczepienie wszystkich osób powyżej 18. roku życia (…) Przy czym nie jest ważna data urodzenia w 2003 roku, a liczymy cały rocznik – wskazał minister, dodając, że Pfizer poinformował o możliwości 16-latków wtedy, gdy Narodowy Program Szczepień był już przyjęty.

Odporność zbiorowa do końca II kwartału? Horban: Dopiero po zaszczepieniu 70-80 proc.

Michał Dworczyk przekazał, że AstraZeneca zapowiedziała po raz kolejny zmniejszenie dostaw do Polski. Zamiast 268 tysięcy sztuk szczepionki, dojedzie 67 tysięcy. - W kolejnych tygodniach sytuacja może wyglądać podobnie – mówił. -Robimy wszystko, żeby nie wpłynęła na sytuacja na tempo i program szczepień. Mamy zarezerwowane szczepionki na podanie drugich dawek (...) Będziemy starali się zastąpić AstraZenecę innymi szczepionkami – dodał.

Morawiecki: Do czerwca do Polski ma trafić około 4,2 mln dawek Pfizera

Szef KPRM pytany był przez dziennikarzy, czy rząd panuje sczepienie pacjentów także w dni wolne od pracy. W odpowiedzi Dworczyk wyjaśnił,że „jeżeli będzie szczepionek pod dostatkiem”, to część punktów szczepień będzie szczepiła siedem dni w tygodniu.

Co dalej z obostrzeniami?

Padło także pytanie o decyzje rządu dotyczące ewentualnego łagodzenia obostrzeń.

Pełnomocnik rządu ds. szczepień przekazał, że jutro zbierze się rządowy zespół zarządzania kryzysowego. - Bierzemy pod uwagę liczbę zakażeń i liczbę osób w szpitalach, a także liczbę osób zaszczepionych. Jutro można się spodziewać informacji dotyczących obostrzeń – mówił Dowrczyk.

Szczepienia ozdrowieńców

Dziennikarze pytali ministra, czy przy większych dostawach szczepionek do Polski jest sens otrzymywać przepis, który pozwala ozdrowieńcowi zaszczepić się nie wcześniej niż 3 miesiące od uzyskania pozytywnego wyniku testu na koronawirusa.

Dworczyk wskazał, że kwestia szczepień ozdrowieńców, jak i kwestia odstępów pomiędzy pierwszym a drugim szczepieniem omawiane będą na najbliższym posiedzeniu Rady Medycznej. - Na to pewnie będziemy musieli poczekać do momentu, aż szczepionek będzie na tyle dużo, żeby ich zabezpieczenie nie stanowiło żadnego problemu – mówił.