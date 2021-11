Reforma wymiaru sprawiedliwości. Ziobro zapowiada „strukturę sądów prostszą dla przeciętnego obywatela”

Tematem konferencji prasowej była reforma sądownictwa. – Sama struktura sądów będzie dużo prostsza dla przeciętnego obywatela – zapowiedział minister sprawiedliwości.

Zbigniew Ziobro dodał, że „do takich ważnych elementów tej formy należy i to, że sama struktura sądów będzie dużo prostsza dla przeciętnego obywatela. – Nie będzie musiał się głowić, do jakiego sądu pierwszej instancji kierować sprawę, czy do sądu rejonowego, czy do okręgowego, bo zawsze to będzie sąd okręgowy jako ten pierwszej instancji – powiedział.

Minister sprawiedliwości wskazał, że „struktura sądów i sposób organizacji sądów zmierza do tego, aby wykorzystać zdobycze techniki, na ile to jest możliwe, aby wiele spraw każdy obywatel – jeżeli ma dostęp w smartfonie do odpowiedniej aplikacji – mógł załatwiać bezpośrednio z domu”.

15 listopada Ministerstwo Sprawiedliwości przedstawiło założenia reformy sądów powszechnych. Sędzia będzie powoływany tylko raz na sędziego sądu powszechnego; w gminach powstaną punkty sądowe; będzie 79 okręgów sądowych oraz 20 sądów regionalnych; sądy będą dostępne dla obywateli poprzez aplikację w telefonie – to główne założenia zmian.