Reforma wymiaru sprawiedliwości. Wiceminister Warchoł wyjaśnia cel spłaszczenia struktury sądów

Marcin Warchoł, wiceminister sprawiedliwości, w rozmowie z polskatimes.pl, mówiąc o tym, co da spłaszczenie struktury sądów, wyjaśnił, że „zamiast zawiłego i rozbudowanego nadmiernie obecnie systemu, wprowadzamy przejrzysty, prosty i przyjazny dla obywatela system, w którym sędziowie nie będą uzależnieni od nacisków i presji środowiskowych”. – Przy staraniu się o awans – jak to ma miejsce obecnie – nie będą musieli starać się przypodobać się środowisku, żeby awansować, ale ich ciężka praca i obiektywne kryteria sprawią, że będą awansować – wyjaśnił.

Wiceminister podkreślił, że „najlepszym przykładem są sędziowie sądów rejonowych, którzy dziś maksymalnie mogą dojść do piątej stawki awansowej, jeśli chodzi o wynagrodzenie”. – Choćby nie wiem, jak dobrze pracowali, jak długo pracowali, tego szklanego sufitu nie przeskoczą. My dajemy im szansę dalszego rozwoju, rozbijamy ten szklany sufit poprzez to, że sędzia sądu rejonowego będzie mógł dojść do wynagrodzenia sędziego sądu apelacyjnego, w przyszłości regionalnego. Będzie go to motywować do pracy, do starania, a nie będzie musiał zabiegać o przypodobanie się kolegom po to, żeby awansować – jesteś dobry, pracujesz wystarczającą liczbę lat – możesz dalej awansować – mówił Marcin Warchoł.