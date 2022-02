Reforma wymiaru sprawiedliwości. Prezydent składa inicjatywę zmiany ustawy o Sądzie Najwyższym OPRAC.: Lidia Lemaniak

– Składam do laski marszałkowskiej inicjatywę prezydencką zmiany ustawy o Sądzie Najwyższym – poinformował prezydent Andrzej Duda. Prezydent zaproponował, aby Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego została zlikwidowana, a sędziowie, którzy w niej orzekają mieli możliwość przejścia do innej izby lub w stan spoczynku. – Zostanie stworzona w Sądzie Najwyższym Izba Odpowiedzialności Zawodowej. Będzie składała się 11 sędziów – dodał. Andrzej Duda podkreślił, że projekt zmiany ustawy o Sądzie Najwyższym ma dać polskiemu rządowi narzędzie do zakończenia sporu z Komisją Europejską i odblokowania środków z KPO.