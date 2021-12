Reforma systemu szpitali. Adam Niedzielski przedstawił szczegóły ustawy

Szef resortu wyjaśnił, że projekt ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa zawiera zawiera szereg regulacji, mających doprowadzić do tego, że nasz system szpitalnictwa będzie w lepszej kondycji finansowej, będzie zapewniał lepszą jakość świadczeń.

- Dziś uruchamiamy fundamentalną reformę polskiego szpitalnictwa, przedstawimy do konsultacji projekt ustawy, która na długie lata będzie określała zasady funkcjonowania szpitali, ich restrukturyzacji, modernizacji i rozwoju – przekazał minister zdrowia Adam Niedzielski na konferencji prasowej w warszawskim Centrum Zdrowia Dziecka.

Profesjonalizacja zarządzania szpitalami

- Chcemy także sprofesjonalizować zrządzanie szpitalnictwem (…) Konieczny jest pewien mechanizm koordynacji, pozwalający w skali kraju i regionu prowadzić skoordynowaną politykę, szczególnie w sytuacjach kryzysowych – mówił Niedzielski.

Minister zdrowia wskazał, że zadaniem państwa jest „nadzór właścicielski prowadzony nad szpitalami”. - Pozostawia on wiele do życzenia, chcemy tu zaproponować nowe rozwiązanie w postaci Agencji Rozwoju Szpitalnictwa, która będzie się tym zagadnieniem zajmowała (…) Chcemy, by był wyraźny ośrodek odpowiedzialności za kondycję finansową szpitalnictwa w Polsce – mówił.

Dodał, że resort zdrowia stawia na „jakość zarządzania”. - Chcemy sprofesjonalizować kadrę zarządzającą, wprowadzimy wymóg egzaminu państwowego. Żeby zarządzać tak dużą i kompleksową jednostką jak szpital, nie można opierać się na intuicji – mówił Niedzielski.