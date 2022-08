Reforma konstytucji jako metoda na polityczne przetrwanie

Dla dwóch konserwatywnych polityków, Kazimierza Ujazdowskiego i Jana Rokity, to właśnie reforma konstytucji stała się sposobem na przetrwanie, po tym jak Rokita wycofał się z polityki, a Ujazdowski odszedł z PiS.

Razem z prezydentem Wrocławia Rafałem Dutkiewiczem i politologiem Rafałem Matyją rozpoczęli oni dyskusję o ustawie zasadniczej w internecie. Dlaczego? "Zacząłem pisanie na portalu od poważnego i, jak sądzę, nowatorskiego tekstu o tym, jak zmienić ustrój i instytucje publiczne, aby dać szansę polityce o wyższych standardach" - wyjaśnia na swoim blogu Jan Rokita.

Co chcą osiągnąć autorzy portalu? - Polska potrzebuje nowoczesnej konstytucji na miarę XXI wieku - mówi Kazimierz Ujazdowski. - Obecna jest aktem prawnym na trójkę z plusem. To owoc zgniłego kompromisu zawartego, aby podzielić władzę i osłabić ją. Wiele artykułów jest niejednoznacznych.

Dlatego politycy na portalu Polskaxxi.pl zamieścili ankietę konstytucyjną. Jej wyniki będą w przyszłości podstawą do opracowania projektu nowej ustawy zasadniczej. - Prace nad raportem z ankiet zaczniemy po wakacjach - deklaruje Ujazdowski. - Tak, by do końca roku mieć zarysowany projekt zmian.