Redzikowo i broń hipersoniczna, czyli rakietowe strachy Putina

Rosja od lat skarży się, że NATO, a właściwie Stany Zjednoczone, rozbudowują infrastrukturę wojskową, która zagrażać ma terytorium Rosji, a nawet samej Moskwie. To główny argument, jaki Kreml podnosi od dawna przeciwko budowie w Europie Środkowej, m.in. w Polsce, elementów amerykańskiej tarczy antyrakietowej. Rosjanie twierdzą, że bazy te mogą być wykorzystanie w celach ofensywnych. Temat wrócił właśnie teraz, w negocjacjach Zachód-Rosja dotyczących absurdalnych żądań Moskwy pod adresem NATO i USA. Nie ma oczywiście mowy, żeby NATO wycofało się z polityki „otwartych drzwi”, czy zabrało ze wschodniej flanki Sojuszu oddziały i broń. Ale jak to w dyplomacji, trzeba zaoferować coś w zamian. W tym wypadku USA są skłonne rozmawiać z Rosją o wzajemnej kontroli zbrojeń w Europie. Choćby o wzajemnej inspekcji obiektów obrony rakietowej. Czy ma to jakieś znaczenie? Dlaczego Moskwa tyle mówi o zagrożeniu bronią hipersoniczną? Czy w ogóle rozwój broni hipersonicznej to nowa era w globalnym wyścigu zbrojeń? O to wszystko zapytaliśmy analityka Defence24, dr. Jacka Raubo.