Redgrave o przełożeniu IO: to czas na powrót do treningu i normalnego życia BG

Letnie Igrzyska Olimpijskie, które miały odbyć się w 2020 roku w Tokio, zostały przesunięte o rok, a decyzję władz pochwalił Steve Redgrave. Były wioślarz i pięciokrotny złoty medalista IO przyznał, że to będzie odpowiedni czas dla sportowców, by odbudować formę i dla obywateli całego świata, by wrócić do normalnego życia.