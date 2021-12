Redaktor Naczelny Tadeusz Płużański o odnowionej Naszej Historii

Nadeszła chwila, kiedy z wielką radością mogę podzielić się z Państwem doskonałymi informacjami. Przed nami Święta Bożego Narodzenia, czas zadumy, nadziei, w końcu dni spędzonych w rodzinnym gronie. Ale już teraz zapraszam wszystkich do odwiedzenia nowej strony naszahistoria.pl. To nasza odpowiedź na przychodzące od Was maile i listy. Wielu naszych sympatyków pytało, kiedy będziemy się mogli spotykać nie tylko na łamach papierowego miesięcznika „Nasza Historia”, ale także w sieci.

Naszahistoria.pl. to internetowy magazyn, w którym specjaliści: historycy, publicyści historyczni i pasjonaci historii dzielą się swoją wiedzą. Obok odnowionej „Naszej Historii” to unikalne źródło poznania dziejów Polski i świata.

Co przygotowaliśmy dla Państwa? Obok ważnych dla narodowej tożsamości wydarzeń i rocznic - ciekawostki, do niedawna głęboko skrywane tajemnice. Mężczyźni i kobiety, które zmieniły losy świata. Obok bohaterów, często niszczonych, wymazywanych z pamięci – przestępcy i zbrodniarze.