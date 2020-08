Record Store Day 29 sierpnia 2020. Z tej okazji premiera winyla "Szprycer" Taco Hemingway'a. W Polsce bierze udział ponad 30 sklepów [LISTA]

W tym roku, jako Record Store Day w Polsce, wydano 10 tytułów, które miały być dystrybuowane podczas RSD. Część z nich trafiła do sklepów już 20 czerwca 2020 r., kiedy to zorganizowano we wszystkich sklepach biorących udział w RSD akcję #winylowasobota. Pozostałe trzy tytuły będą miały premierę 29 sierpnia 2020 r.

Są to:

Premiery płyt 29 sierpnia 2020 r.

Taco Hemingway "Szprycer" winyl

Adam Czerwiński, Krzesimir Dębski, Wojciech Niedziela „ Two Out Of Two: Reference Acoustique”

Percival „Wild Hunt Live Pyrkon 2018”

Organizatorzy informują: Niezmiernie miło nam także poinformować, że albumy Adama Czerwińskiego, Krzesimira Dębskiego, Wojciecha Niedzieli „ Two Out Of Two: Reference Acoustique” i zespołu Percival „Wild Hunt Live Pyrkon 2018” znalazły się w globalnej dystrybucji, co oznacza, że będą dostępne w sprzedaży europejskiej, amerykańskiej i japońskiej! Według ostatnich danych, tytuły te zostały już w całości zarezerwowane przez amerykańskie sklepy muzyczne i pojawią się tam w sprzedaży detalicznej 29 sierpnia.