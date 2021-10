Recenzja "Żeby nie było śladów". Film o Grzegorzu Przemyku już w kinach [ZWIASTUN] Polski kandydat do Oscara z PRL-em w tle

Jak w „Powiększeniu”

Być może faktycznie opowieść o tragicznej śmierci warszawskiego maturzysty porusza tylko polskie emocje. Dodatkowo film nie jest łatwy w odbiorze - opowiadany jest bowiem w dużej mierze z perspektywy świadka pobicia Przemyka, który widział najwięcej, ale nie widział wszystkiego i nie wie wszystkiego.

„Ta nieoczywistość mnie ciekawi. To trochę jak w >>Powiększeniu<< Michelangelo Antonioniego. Próba dostrzeżenia jak najwięcej. A tymczasem w tę sprawę dość szybko zostają wciągnięte też kolejne osoby, przez co wszystko się coraz bardziej komplikuje jak w dobrym thrillerze szpiegowskim” - tłumaczył Jan P. Matuszyński w rozmowie z tvn24.pl w lipcu tego roku. Oto świeżo upieczony maturzysta Grzegorz Przemyk (gra go Mateusz Górski) i Jurek Popiel (Tomasz Ziętek) wyruszają na miasto, aby świętować ukończenie szkoły. Ich wygłupy ściągną na nich uwagę milicyjnego patrolu. Rutynowa kontrola dokumentów zakończy się zatrzymaniem i przewiezieniem na komisariat, na którym Przemyk zostanie śmiertelnie skatowany.