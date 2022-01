Real wygrywa po dogrywce w El Clasico i zagra w finale. Barcelona walczyła do końca fb

AP/Associated Press/East News

Aż trzykrotnie Real musiał wychodzić na prowadzenie by wygrać z Barceloną po dogrywce w Superpucharze Hiszpanii. Gola na wagę zwycięstwa zdobył w 98. minucie Fede Valverde. To miał być moment zwrotny dla Barcelony i może mimo porażki tak właśnie było. Dzięki wygranej Królewscy awansowali do finału, w którym zmierzą się z Atletico Madryt lub Atletickiem Bilbao.