Real Madryt zagra bez największej gwiazdy, Barcelona wreszcie z innym trenerem

Wyjazd do Elche nie powinien być problemem dla Realu Madryt, ale czy Królewscy poradzą sobie bez swojego najlepszego piłkarza? Karim Benzema dwa ostatnie mecze rozgrywał z drobnym urazem kostki, więc trener Carlo Ancelotti uznał, że to najlepszy moment, by dać odpocząć napastnikowi. Francuz był w ostatnim czasie w znakomitej formie i w pojedynkę potrafił wygrywać mecze Los Blancos. Czy koledzy poradzą sobie bez snajpera, którego zaczęto wymieniać nawet w gronie faworytów do zwycięstwa w plebiscycie Złotej piłki? transmisja w sobotę od godziny 14, Eleven Sports 1

Po dwóch porażkach z rzędu na przełamanie liczy Barcelona, która w sobotę zagra z Deportivo Alaves. Katalończycy w tygodniu zwolnili trenera, a sezon bez Ronalda Koemana ma być zdecydowanie łatwiejszy w ich wykonaniu. Faworytem do objęcia stanowiska na Camp Nou jest Xavi, ale Hiszpan za sterami klubu najwcześniej stanie w meczu Ligi Mistrzów w tygodniu. Transmisja meczu z Alaves w sobotę od godziny 21, Canal+Sport 2.