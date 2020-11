Real Madryt bez swoich liderów, Lewandowski w pościgu za anonimowymi snajperami

Trudna delegacja Bayernu Monachium w Stuttgarcie. Real Madryt będzie musiał radzić sobie bez swoich gwiazd. W Hiszpanii i Anglii kibice szykują się do powrotu na stadiony.

Do końcowych rozstrzygnięć sezonu 2020/21 jeszcze bardzo długa droga, ale Robertowi Lewandowskiemu wyrośli nowi (i dosyć sensacyjni) konkurenci w wyścigu o Złotego Buta. Polski napastnik strzelił na razie 11 goli w Bundeslidze, a tymczasem Maksim Skawysz z BATE Bory-sów ma już 19 trafień w lidze białoruskiej. Polaka wyprzedzają również Jasurbek Yakhshiboev z uzbeckiego Paxtakor Taszkent (17 goli) i Christoffer Nyman, napastnik szwedzkiego IFK Norrkoping (16 goli).

Każde trafienie tej trójki to tylko 1,5 punktu do klasyfikacji, bramki „Lewego” liczone są razy dwa. Na kolejne szansa już dziś - Bayern zagra w Stuttgarcie z VfB. Nie będzie to jednak łatwa przeszkoda, bowiem piłkarze Pellegrino Matarazzo nie przegrali żadnego spotkania od 19 września, czyli od wpadki na inaugurację sezonu z Freibur-giem (2:3). - Imponują mi swoją grą z kontry. To niesamowite, ile goli zdobyli w taki sposób - mówił na przedmeczowej konferencji prasowej Hansi Flick, trener Bayernu.