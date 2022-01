Reaktywowany "Kogel Mogel" był filmową katastrofą. Nowa część jest bardziej komediowa i udana? [RECENZJA]

"Koniec świata, czyli Kogel Mogel 4" zaczyna się praktycznie w tym samym miejscu, w którym zakończyła się poprzednia odsłona cyklu. Agnieszka Wolańska (Aleksandra Hamkało) i Marcin Zawada (Nikodem Rozbicki) wiodą sobie szczęśliwe życie na "kocią łapę", co niekoniecznie podoba się babci Solskiej (Katarzyna Łaniewska), która przed śmiercią chciałaby jeszcze zobaczyć, jak jej ukochany wnuk przysięga przed Bogiem. Fajnie, fajnie, tyle, że młodym do "żeniaczki" wcale się nie śpieszy, a ponadto (z absurdalnego powodu) wściekła Bożenna (Anna Mucha) zrobi wszystko, aby rozbić związek swojego największego wroga, młodego Zawady. No i wyjdzie taki kogel mogel, że młodzi będą musieli zweryfikować, co dla nich oznacza wzajemne zaufanie, a Kasia (Grażyna Błęcka-Kolska) i profesor Wolański (Zdzisław Wardejn) będą mogli przekonać się, że pochodzą z kompletnie innych światów. A może rzucić to wszystko i zrobić sobie maraton z "Czterema pancernymi i psem" na DVD?