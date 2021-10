Ratusz wydał 20 tys. złotych na wpisy internetowych influencerów o publicznej komunikacji. Wśród nich znana aktorka

Jak zauważa "GW", pod koniec września aktorka Grażyna Wolszczak zamieściła na swoim koncie na Instagramie wpis, w którym zachwyca się podróżą warszawską komunikacją. "Dziś dzień bez samochodu. Zaprzyjaźniam się więc z komunikacją miejską. Okazuje się, że to nadspodziewanie łatwe! Wpisuję na stronie WTP Warszawa miejsce, do którego chcę dotrzeć i za chwilę wiem, skąd i o której odjeżdża mój autobus/tramwaj/metro oraz wiem, o której dotrę na miejsce. I to działa!!! Co do minuty!" - podzieliła się swoim "odkryciem" celebrytka. Dalej stwierdziła też, że "kocha siedzieć za kierownicą swojego auta, kocha dreszczyk emocji przed ruszeniem w trasę, jakby wraz z wyjazdem na obwodnicę zaczynała się przygoda". Zaznaczyła, że jej pojazd spełnia "rygorystyczne ekologiczne normy", w przeciwieństwie do "starych diesli, które bardzo trują".

Post opublikowany przez aktorkę to element opłaconej przez ratusz kampanii promującej warszawską komunikację. Wpis został oznaczony jako sponsorowany przez Miasto Warszawa.