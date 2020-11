Ratownik komentuje sytuację: Rząd przebimbał pół roku. Skoro są problemy z przyjmowaniem pacjentów, to ten system nie działa

Pan Tomasz podkreśla również, że przez te sytuacje coraz częściej jest problem z wysyłaniem karetek do pacjentów. Zdarza się, że do pacjenta nie zostaje wysłana karetka, ponieważ nie ma takiej możliwości. Coraz częściej nie jest udzielana pomoc osobom potrzebującym.

Mężczyzna podkreśla również inną lukę w systemie:

Od naszych pacjentów wiemy, że lekarze POZ - oczywiście nie wszyscy - kiedy słyszą, że pacjent ma temperaturę i kaszel, pomimo że zdają sobie sprawę, że może to być infekcja czy zapalenie oskrzeli, normalne w okresie jesienno-zimowym, mówią mu, że to może być COVID-19 i każą dzwonić na 999, by wezwać karetkę. Zdarza się to średnio dwa, trzy razy na dyżur. To też nas bez sensu obciąża, kiedy okazuje się, że pacjent ma zwykłe przeziębienie. Zwłaszcza że są oddzielne karetki, które zajmują się tylko wymazywaniem, które funkcjonują poza strefą ratownictwa medycznego