Służba na gorącej granicy polsko-białoruskiej do łatwych nie należy. Oddalenie od rodziny, nocne patrole, agresywni migranci rzucający kamieniami. Jeden z żołnierzy Wojska Polskiego oddelegowany do pełnienia służby przy granicy z Białorusią napisał tekst i zaśpiewał go (a dokładniej: zarapował) dla wszystkich strzegących granicy kawałek.

Oto próbka żołnierskiego talentu opublikowana we wtorek przez Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych: