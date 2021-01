Raport szczepień przeciwko COVID-19 [INTERAKTYWNA MAPA]. Najnowsze informacje o Narodowym Programie Szczepień z mapą punktów szczepień

Poniższy raport jest aktualizowany raz dziennie do południa:

Minister Michał Dworczyk z KPRM poinformował w piątek w południe, że do teraz zarejestrowało się ponad 127 tys. seniorów powyżej 80 r.ż. Przesłano również 474 tys. zgłoszeń chęci zaszczepienia się. Dla 4787 punktów została uruchomiona rejestracja w ramach centralnego kalendarza. To 1,5 mln terminów do końca marca.

KLIKNIJ: Tu znajdziesz mapę punktów szczepień przeciwko COVID-19 w Twojej okolicy zamieszkania