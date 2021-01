Raport szczepień przeciwko COVID-19 [INTERAKTYWNA MAPA]. Najnowsze informacje o Narodowym Programie Szczepień dla wszystkich

Z Sanatorium Miłości do Egiptu! Iwona i Gerard z Sanatorium Miłości na wspólnym urlopie. Wakacje Iwony i Gerarda 15.01.2021

Z Sanatorium Miłości do Egiptu! Iwona i Gerard z Sanatorium Miłości na wspólnym urlopie. Wakacje Iwony i Gerarda. Iwona i Gerard z Sanatorium Miłości, uczestnicy drugiej edycji programu "Sanatorium miłości" mieszkają razem, co pokazali podczas nagrania do programu TVP „Bądźmy razem w domu". Ich miłość jest coraz bardziej widoczna. Jak wyglądał ich tegoroczny urlop?