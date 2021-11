„Raport o stanie państwa”. Lewica ocenia 6 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości. Gawkowski: Partia Jarosława Kaczyńskiego zawiodła

- Dzień mamy półmetek kadencji parlamentu i 6 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości. Przez ten czas PiS mogło rzetelnie przygotować i realizować swój program wyborczy – rozpoczął Krzysztof Gawkowski - Niestety partia Jarosława Kaczyńskiego w wielu miejscach zawiodła – ocenił.

Poseł wymieniał wszystkie obszary, które wymagają naprawy i które zostały zamieszone w raporcie, między innymi kwestie bezpieczeństwa, czy polityki społecznej.

Dodał, że „zobowiązaniem Lewicy jest to, by ten raport trafił do każdego, polskiego domu”.

Jakie obszary zostały zamieszczone w „Raporcie o stanie państwa”? Między innymi są to bezpieczeństwo, ustrój i działanie państwa, Polska w Unie Europejskiej i sprawy zagraniczne, gospodarka i finanse publiczne, wymiar sprawiedliwości i prawa człowieka, edukacja oraz nauka i szkolnictwo czy samorządy.