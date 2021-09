Raport: Nastolatki spędzają w sieci nawet 12 godzin dziennie

Eksperci już od dawna alarmują, że młodzi ludzie coraz bardziej uciekają od życia offline w świat wirtualny. Pandemia Covid-19, która wybuchała w 2020 r., spowodowała, że liczba godzin spędzonych przed komputerem drastycznie wzrosła. W ubiegłym roku przeciętny polski nastolatek spędzał w sieci ok. 12 godzin dziennie. I choć młodzież wróciła do nauczania stacjonowanego, to problem zbyt długiego przebywania w świecie wirtualnym pozostał.

Życie online kosztem innych aktywności

Państwowy Instytut Badawczy NASK, w swoim najnowszym raporcie „Nastolatki 3.0” wskazuje, że obecnie nastolatki spędzają w sieci w czasie wolnym średnio 4 godziny i 50 minut dziennie.

Z kolei w dni wolne od zajęć szkolnych czas ten wydłuża się średnio do 6 godzin i 10 minut. Blisko co dziesiąty nastolatek (11,5 proc.) w wolnym czasie jest aktywny w sieci ponad 8 godzin dziennie, a co piąty (21,3 proc.) spędza tyle czasu przed monitorem w dni wolne od lekcji. Co szósty nastolatek (16,9 proc.) intensywnie korzysta z internetu w godzinach nocnych (po godz. 22).