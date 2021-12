Raport kadrowiczów: problemy zdrowotne Zielińskiego, Świerczok na dopingu?

Polak opuścił boisko i udał się do szatni, gdzie zajęli się nim klubowi lekarze. Początkowo doniesienia sugerowały przypadek koronawirusa. Podobną sytuację w tym sezonie miał stoper Manchesteru United Victor Lindelof. Ze stadionu Zieliński udał się prosto do szpitala, gdzie przeprowadzono testy na COVID-19, których wynik okazał się być jednak negatywny.

- Zielińskiego bolało gardło i miał kaszel, przez co nie mógł oddychać prawidłowo - przekazał włoski dziennikarz DAZN Alessio De Giuseppe.

W podobnym tonie wypowiadał się agent piłkarza Bartłomiej Bolek. W tym sezonie Zieliński jest kluczową postacią w Napoli. W 26 meczach we wszystkich rozgrywkach Polak zdobył 6 goli i dołożył 4 asysty. Był strzelcem bramek w trzech ostatnich prestiżowych ligowych starciach z Interem, Lazio i Atalantą.

Problemy ze zdrowem nie ominęły też Pawła Dawidowicza. Obrońca Hellas Verona zerwał więzadła krzyżowe w kolanie w meczu z Venezią w poprzedniej kolejce i czekają go minimum cztery miesiące przerwy. Polak przeszedł już operację kolana i kibicom pozostaje już tylko trzymanie kciuków, by... wyrobił się na mundial z udziałem Biało-Czerwonych. W meczach barażowych go niestety nie zobaczymy. Gry przeciw Venezii miło nie będzie wspominał też Wojciech Szczęsny, który nie zachował czystego konta, a Juventus zremisował 1:1.