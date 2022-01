Ranni ratownicy, ewakuacja przedszkola, zerwane dachy. Prawie 6 tys. interwencji straży pożarnej Małgorzata Puzyr

Straż pożarna, zdjęcie ilustracyjne fot. krzysztof kapica

Od północy 16 stycznia do godz. 6.00 we wtorek odnotowano prawie 6 tys. interwencji straży pożarnej w całym kraju. Zdecydowana większość z nich była wywołana poniedziałkowym załamaniem pogody. Doszło do kilku bardzo niebezpiecznych zdarzeń.