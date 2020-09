Ranking agencji public relations: 6 firm w 2019 r. przekroczyło 14 mln zł przychodu

Branża targowa zginie bez pomocy państwa. Co czwarta firma zapowiada zwolnienie ponad połowy załogi. Na początek

Jako pierwsza została dotknięta przez pandemię i jako ostatnia wyjdzie z kryzysu. O ile przeżyje. Branża targowa cierpi z powodu zastoju i braku przychodów. W większości firm spadły one w lutym do zera i ten stan utrzymuje się do dziś. Dlatego proszą rząd o dalszą pomoc. Bez niej zaczną wkrótce zwalniać pracowników. Co czwarta zamierza odprawić ponad połowę załogi! To pociągnie na dno inne branże: od hotelarskiej po gastronomiczną.