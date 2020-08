Ramówka TVP na jesień 2020! Plejada gwiazd na prezentacji [ZDJĘCIA] Na czerwonym dywanie m.in. Cichopek, Manowska, Zawadzka i Dereszowska

Jesienna ramówka TVP 2020 - programy rozrywkowe

Jesienne rozrywkowe nowości TVP to m.in. program rozrywkowy "Anything Goes. Ale Jazda!" z Elżbietą Romanowską, prowadzony przez Idę Nowakowską show "Ameryka da się lubić", teleturniej "Przyjaciele na zawsze" z gospodarzem Łukaszem Nowickim czy specjalna edycja programu "Szansa na sukces. Eurowizja Junior" w ramach której zostanie wyłoniony reprezentant Polski w Konkursie Eurowizji Junior 2020.