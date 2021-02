Ramówka TVN 2021 [ZDJĘCIA] Znane i lubiane programy oraz kilka ciekawych nowości

Serial łączący zagadnienia medyczne z prawniczymi. Widzowie będą mogli zrozumieć zawód obrońcy sądowego oraz lekarza z różnych perspektyw. W serialu zobaczymy sceny rozgrywające się w szpitalu oraz na sali sądowej. Jak zapowiada TVN "to także opowieść o poszukiwaniu, zmuszającym nas do ciągłej „podróży” i zmian, swojego miejsca w życiu. O oswajaniu problemów, które wydają się nie do przejścia.""Tajemnica zawodowa" - obsada:Magdalena Różczka (Julia)Cezary Pazura (Andrzej)Piotr Stramowski (Miller)Anna Dereszowska (Kinga)Tamara Arciuch (Monika)Justyna Zielska (Paula)Antonina Litwiniak (Lenka)

mat.pras.