Rafał Ziemkiewicz dla AZiR: czy warto zostać dziennikarzem?

Na platformie edukacyjnej azir.edu.pl regularnie zamieszczane są nowe filmy z wypowiedziami ludzi sukcesu: znanych menedżerów, przedstawicieli nauki i sztuki. Opowiadają oni o swoich studiach, radzą, jaki kierunek wybrać i jak rozpocząć biznes, a także dzielą się refleksjami dotyczącymi swojej kariery. Nagrane specjalnie dla Akademii kilkuminutowe filmy można oglądać bezpłatnie.

Rafał Ziemkiewicz ostrzega, że dziennikarstwo to zawód o ogromnych kosztach własnych i bardzo wąskim marginesie sukcesu. Dodaje także, że w tym zawodzie warto działać w zgodzie z własnym sumieniem. – Dziennikarz, tak samo jak pisarz, wszystko, co ma, to swoje nazwisko – zaznacza w wypowiedzi dla Akademii Zarządzania i Rozwoju.

Według Ziemkiewicza, najważniejsza w zawodzie dziennikarza jest szeroka wiedza i background, a nie same umiejętności fachowe. Jak wyjaśnia, lepszym rozwiązaniem może być ukończenie innych studiów niż dziennikarskie, a później praktyczna nauka zawodu. – Gdybym dzisiaj miał taką decyzję podejmować, to raczej bym właśnie szukał wykształcenia możliwie szerokiego ogólnego, z zamiarem doprecyzowania go potem, w zależności od tego, w jakiej dziedzinie będę się najlepiej czuł – podsumowuje absolwent Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Jakich jeszcze rad udziela kandydatom na dziennikarzy? Warto posłuchać całej wypowiedzi Rafała Ziemkiewicza dla AZiR:

O tym, jaki powinien być nauczyciel akademicki, opowiada na platformie AZiR Monika Madej, rektor Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie. – Przede wszystkim musi być ciekawy świata, ciekawy różnych rzeczy, ciekawy ludzi. Musi lubić ludzi, zwłaszcza kontakt z młodzieżą – zaznacza. Jak wyjaśnia, wykładanie na uczelni wiąże się nie tylko z byciem naukowcem w danej dyscyplinie, ale także z nieustannym uczeniem się, jak zarządzać i jak pracować z ludźmi. – Trzeba po prostu lubić tę pracę. Myślę, że to jest najważniejsze – dodaje.