Rafał Ziemkiewicz aresztowany na lotnisku. Wypuszczono go po kilku godzinach

Ziemkiewicz poleciał na Wyspy w towarzystwie żony i córki, która miała rozpocząć naukę na Oxfordzie.

– Mężowi zabrano rzeczy osobiste, dokumenty, leki i telefon. Nie podano pod jakim zarzutem został zatrzymany – mówiła portalowi niezalezna.pl żona publicysty Aleksandra Ziemkiewicz. – Początkowo powiedziano, że to chwilowe, że trzeba wyjaśnić pewne rzeczy. Mąż był przez trzy godziny zatrzymany na Heathrow, po czym poproszono go do pokoju przesłuchań, zebrano od niego odciski palców, zrobiono rewizję osobistą i wykonano zdjęcia, a następnie po kolejnych pół godziny powiedziano, że jest aresztowany – relacjonowała. – Zabrano mu rzeczy osobiste, dokumenty, leki i telefon. Nie podano zarzutu, pod jakim zatrzymano męża – dodawała.

Rzecznik MSZ Łukasz Jasina przekazał na Twitterze, że „trwają odpowiednie czynności wyjaśniające polskich służb konsularnych”. „Będziemy informować o rozwoju zdarzeń w miarę rozwoju sytuacji” – dodał.