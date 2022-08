Rafał Zawierucha zagra Romana Polańskiego w najnowszym filmie Quentina Tarantino "Once Upon a Time in Hollywood"

Jak podaje "The Hollywood Reporter", do obsady najnowszego filmu Quentina Tarantino - "Once Upon a Time in Hollywood" - dołączył polski aktor Rafał Zawierucha, który wcieli się w postać młodego Romana Polańskiego.

"Once Upon a Time in Hollywood" - obsada

Rafał Zawierucha dołączył do obsady "Once Upon a Time in Hollywood". Aktor, który zagra Romana Polańskiego, wystąpi m.in. u boku odtwarzających główne role Margot Robbie (wcielającej się w postać żony reżysera Sharon Tate), Brada Pitta i Leonardo DiCaprio. Margot Robbie jako Sharon Tate. Gwiazda zagra żonę Romana Polańskiego w filmie "Once Upon a Time in Hollywood" Quentina Tarantino [ZDJĘCIA]

W obsadzie filmu znaleźli się również Al Pacino, Dakota Fanning, Luke Perry, Tim Roth oraz Michael Madsen.

"Once Upon a Time in Hollywood" - fabuła